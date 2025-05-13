Паолини — Шнайдер: россиянка на тай-брейке выиграла первый сет в 1/4 финала турнира в Риме
Поделиться
В эти минуты проходит четвертьфинальный матч на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где встречаются пятый номер рейтинга итальянка Жасмин Паолини и 11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер.
Первый сет поединка остался за Шнайдер со счётом 7:6 (7:1). По ходу партии Диана отыгралась со счёта 0:4, Паолини также подавала на сет при 6:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 15:05 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|2
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Теннисистки играли друг с другом однажды. Паолини победила в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 6:4.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).
Комментарии
- 13 мая 2025
-
17:00
-
16:56
-
16:49
-
16:43
-
16:29
-
16:13
-
15:56
-
15:46
-
15:24
-
15:19
-
15:11
-
15:01
-
14:42
-
14:31
-
14:23
-
14:03
-
13:44
-
13:39
-
13:24
-
13:12
-
12:53
-
12:50
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:43
-
11:14
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:37
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
10:12