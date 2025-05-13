Паолини — Шнайдер: россиянка на тай-брейке выиграла первый сет в 1/4 финала турнира в Риме

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где встречаются пятый номер рейтинга итальянка Жасмин Паолини и 11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер.

Первый сет поединка остался за Шнайдер со счётом 7:6 (7:1). По ходу партии Диана отыгралась со счёта 0:4, Паолини также подавала на сет при 6:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Теннисистки играли друг с другом однажды. Паолини победила в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).