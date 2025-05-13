Стали известны обладатели уайлд-кард на «Ролан Гаррос» — 2025

Организаторы «Ролан Гаррос» определились с обладателями уайлд-кард в основную сетку турнира 2025 года. Среди них один бывший чемпион — победитель соревнований 2015 года швейцарец Стэн Вавринка.

Мужчины: Стэн Вавринка (Швейцария), Теренс Атман, Артур Казо, Ришар Гаске, Пьер-Юг Эрбер, Валентен Руае (все — Франция), Тристан Скулкейт (Австралия), Эмилио Нава (США).

Женщины: Луа Буассон, Эльза Жакемо, Леолия Жанжан, Хлоэ Паке, Диан Парри, Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (все — Франция), Дестани Айава (Австралия), Ива Йович (США).

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025 начнутся 25 мая и завершатся 8 июня.