Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук объяснил, за счёт чего Карлос Алькарас переиграл Карена Хачанова в Риме

Янчук объяснил, за счёт чего Карлос Алькарас переиграл Карена Хачанова в Риме
Карен Хачанов
Комментарии

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме. Со счётом 6:3, 3:6, 7:5 россиянина переиграл испанец Карлос Алькарас.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		3 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Матч был очень близким и равным, Карен сумел перевести его в решающий сет. Конечно, победа Алькараса предугадывалась заранее, всё-таки его класс намного выше, у него богаче технический арсенал, но бороться с ним надо, тем более что Карен оказал ему очень достойное и грамотное сопротивление. Алькарас — претендент на победу в любом турнире, поэтому игра с ним — это всегда очень полезный опыт», — приводит слова Янчука ТАСС.

Материалы по теме
«Это был изнуряющий матч». Алькарас — о победе над Хачановым в 1/8 финала турнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android