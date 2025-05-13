Янчук объяснил, за счёт чего Карлос Алькарас переиграл Карена Хачанова в Риме

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме. Со счётом 6:3, 3:6, 7:5 россиянина переиграл испанец Карлос Алькарас.

«Матч был очень близким и равным, Карен сумел перевести его в решающий сет. Конечно, победа Алькараса предугадывалась заранее, всё-таки его класс намного выше, у него богаче технический арсенал, но бороться с ним надо, тем более что Карен оказал ему очень достойное и грамотное сопротивление. Алькарас — претендент на победу в любом турнире, поэтому игра с ним — это всегда очень полезный опыт», — приводит слова Янчука ТАСС.