Янчук объяснил, за счёт чего Карлос Алькарас переиграл Карена Хачанова в Риме
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме. Со счётом 6:3, 3:6, 7:5 россиянина переиграл испанец Карлос Алькарас.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|3
|7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Матч был очень близким и равным, Карен сумел перевести его в решающий сет. Конечно, победа Алькараса предугадывалась заранее, всё-таки его класс намного выше, у него богаче технический арсенал, но бороться с ним надо, тем более что Карен оказал ему очень достойное и грамотное сопротивление. Алькарас — претендент на победу в любом турнире, поэтому игра с ним — это всегда очень полезный опыт», — приводит слова Янчука ТАСС.
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