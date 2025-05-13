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«Я был просто ошарашен». Джек Дрейпер — о матче с Корентентом Муте на «Мастерсе» в Риме

«Я был просто ошарашен». Джек Дрейпер — о матче с Корентентом Муте на «Мастерсе» в Риме
Джек Дрейпер
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Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер высказался о победе над французом Корентеном Муте в матче 1/8 финала грунтовых соревнований категории «Мастерс» в Риме. Счёт — 1:6, 6:4, 6:3 в пользу британца.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте

«Честно говоря, вначале я был просто ошарашен. Никогда не играл с кем-то вроде него… даже не знаю, какие слова подобрать. Чувствовал себя, как на верёвочке — будто совсем не понимал, что происходит. Во втором сете я просто начал бороться за каждый мяч — в итоге нашёл свой путь к победе.

Я посмотрел на следы на грунте после одного гейма и понял, что покрываю весь корт дропшотами. У меня реально кружилась голова от всего этого. Пережить такой матч — невероятно», — приводит слова Дрейпера Daily Mail.

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