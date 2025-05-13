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Паолини — Шнайдер: россиянка проиграла 6 геймов подряд и отдала 2 сета в 1/4 финала в Риме

Паолини — Шнайдер: россиянка проиграла 6 геймов подряд и отдала 2 сета в 1/4 финала в Риме
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где встречаются пятый номер рейтинга итальянка Жасмин Паолини и 11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер.

Второй сет остался за Паолини со счётом 6:4. По ходу партии Шнайдер вела со счётом 4:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 15:05 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 2
7 7 		4 2
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки играли друг с другом однажды. Паолини победила в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).

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