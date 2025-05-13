Эрика Андреева проиграла пятый матч подряд, уступив в 1-м круге турнира WTA-125 в Париже

98-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева потерпела пятое поражение подряд в матчах одиночного разряда. В первом круге грунтового турнира категории WTA-125 в Париже (Франция) она проиграла британке Кэти Бултер (40-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти. На счету Бултер шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Париже Кэти Бултер сыграет с представительницей Австралии Дарьей Сэвилл.