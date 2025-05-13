Музетти — Даниил Медведев: россиянин проиграл первый сет в 4-м круге «Мастерса» в Риме
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В эти минуты проходит матч четвёртого круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, в котором встретятся девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти и чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев.
Первый сет матча остался за Музетти со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
2-й сет
1 : 0
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|1
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев ведёт по личным встречам со счётом 2-0. Два их предыдущих поединка прошли с промежутком меньше недели в 2023 году — Даниил выиграл 6:4, 6:4 в третьем раунде «Мастерса» в Торонто и 6:3, 6:2 во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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