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Диана Шнайдер в упорной борьбе проиграла Паолини в четвертьфинале турнира в Риме

Диана Шнайдер в упорной борьбе проиграла Паолини в четвертьфинале турнира в Риме
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На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) завершился четвертьфинальный матч, в котором встречались пятый номер рейтинга итальянская теннисистка Жасмин Паолини и 11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер. Игра закончилась победой итальянки со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 15:05 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 6
7 7 		4 2
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21 заработанного. На счету Шнайдер два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Соперницей Паолини в полуфинале турнира в Риме станет победительница матча 1/4 финала между украинкой Элиной Свитолиной и Питон Стирнз из США.

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