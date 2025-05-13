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Даниил Медведев проиграл Лоренцо Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев проиграл Лоренцо Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
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11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. В матче 1/8 финала он проиграл девятой ракетке мира итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Музетти выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Медведева два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Отметим, из-за погодных условий матч был прерван при счёте 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти. После возобновления встречи итальянец с первого же розыгрыша реализовал матч-бол. «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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