Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини стала самой возрастной теннисисткой Италии, вышедшей в полуфинал Рима

Паолини стала самой возрастной теннисисткой Италии, вышедшей в полуфинал Рима
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира 29-летняя Жасмин Паолини стала самой возрастной теннисисткой Италии со времён Открытой эры, вышедшей в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме, включая мужчин. Сегодня, 13 мая, она в трёх сетах обыграла 11-ю ракетку мира россиянку Диану Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2) в четвертьфинале «тысячника» в столице Италии.

Самые возрастные теннисисты из Италии, выходившие в полуфинал «тысячника» в Риме:

  • Жасмин Паолини — 29 лет 123 дня (2025 год);
  • Адриано Панатта — 27 лет 317 дней (1978);
  • Тонино Цугарелли — 27 лет 119 дней (1977);
  • Сара Эррани — 27 лет 19 дней (2014);
  • Сара Эррани — 26 лет 13 дней (2013).

Соперницей Паолини в полуфинале турнира в Риме станет победительница матча 1/4 финала между 14-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и Питон Стирнз из США, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA.

Материалы по теме
Жасмин Паолини чаще всех за последние пять лет выходила в полуфиналы турниров WTA в Италии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android