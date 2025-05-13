Паолини стала самой возрастной теннисисткой Италии, вышедшей в полуфинал Рима

Пятая ракетка мира 29-летняя Жасмин Паолини стала самой возрастной теннисисткой Италии со времён Открытой эры, вышедшей в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме, включая мужчин. Сегодня, 13 мая, она в трёх сетах обыграла 11-ю ракетку мира россиянку Диану Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2) в четвертьфинале «тысячника» в столице Италии.

Самые возрастные теннисисты из Италии, выходившие в полуфинал «тысячника» в Риме:

Жасмин Паолини — 29 лет 123 дня (2025 год);

Адриано Панатта — 27 лет 317 дней (1978);

Тонино Цугарелли — 27 лет 119 дней (1977);

Сара Эррани — 27 лет 19 дней (2014);

Сара Эррани — 26 лет 13 дней (2013).

Соперницей Паолини в полуфинале турнира в Риме станет победительница матча 1/4 финала между 14-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и Питон Стирнз из США, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA.