Жасмин Паолини чаще всех за последние пять лет выходила в полуфиналы турниров WTA в Италии

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини чаще всех за последние пять лет выходила в полуфиналы турниров WTA, проходивших в Италии. Сегодня, 13 мая, она в трёх сетах обыграла 11-ю ракетку мира россиянку Диану Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме.

Паолини в полуфиналах турниров WTA в Италии за последние пять лет:

WTA-250, Курмайор (2021 год)

WTA-250, Палермо (2022, 2023)

WTA-1000, Рим (2025)

Соперницей Паолини в полуфинале турнира в Риме станет победительница матча 1/4 финала между 14-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и Питон Стирнз из США, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA.