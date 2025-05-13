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Жасмин Паолини чаще всех за последние пять лет выходила в полуфиналы турниров WTA в Италии

Жасмин Паолини чаще всех за последние пять лет выходила в полуфиналы турниров WTA в Италии
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини чаще всех за последние пять лет выходила в полуфиналы турниров WTA, проходивших в Италии. Сегодня, 13 мая, она в трёх сетах обыграла 11-ю ракетку мира россиянку Диану Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме.

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 15:05 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 6
7 7 		4 2
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Паолини в полуфиналах турниров WTA в Италии за последние пять лет:

  • WTA-250, Курмайор (2021 год)
  • WTA-250, Палермо (2022, 2023)
  • WTA-1000, Рим (2025)

Соперницей Паолини в полуфинале турнира в Риме станет победительница матча 1/4 финала между 14-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и Питон Стирнз из США, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA.

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