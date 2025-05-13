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Жасмин Паолини оценила победу над Дианой Шнайдер на турнире в Риме

Жасмин Паолини оценила победу над Дианой Шнайдер на турнире в Риме
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме. В матче 1/4 финала она в трёх сетах обыграла 11-ю ракетку мира россиянку Диану Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2).

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 15:05 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 6
7 7 		4 2
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Не знаю, что сказать! Мой бокс во многом помог мне сегодня. Я действительно была в замешательстве. Публика мне тоже очень помогла. В самые тяжёлые моменты матча мы были вместе, терпеливо боролись и забрали эту победу. Я взволнована и счастлива», — сказала Паолини после игры.

Соперницей Паолини в полуфинале турнира в Риме станет победительница матча 1/4 финала между 14-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и Питон Стирнз из США, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA.

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