Жасмин Паолини оценила победу над Дианой Шнайдер на турнире в Риме

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме. В матче 1/4 финала она в трёх сетах обыграла 11-ю ракетку мира россиянку Диану Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2).

«Не знаю, что сказать! Мой бокс во многом помог мне сегодня. Я действительно была в замешательстве. Публика мне тоже очень помогла. В самые тяжёлые моменты матча мы были вместе, терпеливо боролись и забрали эту победу. Я взволнована и счастлива», — сказала Паолини после игры.

Соперницей Паолини в полуфинале турнира в Риме станет победительница матча 1/4 финала между 14-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и Питон Стирнз из США, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA.