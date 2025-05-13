Жасмин Паолини оценила победу над Дианой Шнайдер на турнире в Риме
Поделиться
Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме. В матче 1/4 финала она в трёх сетах обыграла 11-ю ракетку мира россиянку Диану Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2).
Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 15:05 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Не знаю, что сказать! Мой бокс во многом помог мне сегодня. Я действительно была в замешательстве. Публика мне тоже очень помогла. В самые тяжёлые моменты матча мы были вместе, терпеливо боролись и забрали эту победу. Я взволнована и счастлива», — сказала Паолини после игры.
Соперницей Паолини в полуфинале турнира в Риме станет победительница матча 1/4 финала между 14-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и Питон Стирнз из США, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2025
-
20:01
-
19:53
-
19:46
-
19:08
-
18:59
-
18:58
-
18:46
-
18:41
-
18:31
-
17:55
-
17:55
-
17:42
-
17:35
-
17:00
-
16:56
-
16:49
-
16:43
-
16:29
-
16:13
-
15:56
-
15:46
-
15:24
-
15:19
-
15:11
-
15:01
-
14:42
-
14:31
-
14:23
-
14:03
-
13:44
-
13:39
-
13:24
-
13:12
-
12:53
-
12:50