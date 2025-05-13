Рафаэль Надаль снялся в проморолике для «Ролан Гаррос» — 2025

22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль снялся в проморолике для Открытого чемпионата Франции — 2025.

В видео прославленный теннисист произносит речь, во время которой демонстрируются кадры матчей «Ролан Гаррос» с участием Роджера Федерера, Новака Джоковича, Стефаноса Циципаса, Гаэля Монфиса, Кори Гауфф, Арины Соболенко, Иги Швёнтек и других известных теннисистов, а также игроков с ограниченными возможностями.

Напомним, 38-летний — 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, что является рекордом по победам на одном турнире «Большого шлема». В ноябре 2024 года он завершил профессиональную карьеру.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025 начнутся 25 мая и завершатся 8 июня.