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Запуск прерванного матча между Медведевым и Музетти перенесли

Запуск прерванного матча между Медведевым и Музетти перенесли
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Продолжение матча четвёртого круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, в котором встречаются девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти и чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев перенесено на полчаса. Поединок прервали из-за сильного дождя. Он должен был продолжиться в 18:30 мск. Встреча была остановлена при счёте 7:5, 5:4 (40:30) в пользу итальянца.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
7 		5
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев ведёт по личным встречам со счётом 2-0. Два их предыдущих поединка прошли с промежутком меньше недели в 2023 году — Даниил выиграл 6:4, 6:4 в третьем круге «Мастерса» в Торонто и 6:3, 6:2 во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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