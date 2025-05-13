Даниил Медведев жестом призвал успокоиться итальянских болельщиков в матче с Музетти
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев обратился к шумным болельщикам во время матча четвёртого круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, в котором он встречается с девятой ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Остановлен
1 : 0
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Даниил Медведев
Д. Медведев
По ходу поединка итальянская публика освистала Медведева, на что он ответил жестом, призвав болельщиков помолчать.
Фото: кадр из трансляции
Напомним, поединок прервали из-за сильного дождя. Он должен был продолжиться в 18:30 мск. Встреча была остановлена при счёте 7:5, 5:4 (40:30) в пользу итальянца.
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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