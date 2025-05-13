«Я не привык играть в 11 утра». Алькарас пожаловался на раннее начало матча с Хачановым

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас раскритиковал организаторов «Мастерса» в Риме за раннее начало его матча с россиянином Кареном Хачановым (6:3, 3:6, 7:5) в 1/8 финала.

«Я не привык играть в 11 утра. Честно говоря, не люблю рано вставать, но сегодня мне пришлось это сделать. В любом случае, я должен был найти положительные стороны в том факте, что заканчиваю рано. У меня много времени, чтобы восстановиться, много времени, чтобы заняться другими делами здесь, в Риме. Но да, сначала мне пришлось быть очень сосредоточенным, ведь ранние матчи иногда бывают тяжёлыми. Но я думаю, у меня всё получилось. Надеюсь, что не сыграю слишком много матчей в раннее время, а если мне придётся это сделать, то буду готов», — сказал испанец на пресс-конференции.

В 1/4 финала турнира в Риме Карлос Алькарас сыграет с пятой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.