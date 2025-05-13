Златан Ибрагимович посетил турнир серии «Мастерс» в Риме

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, занимающий должность советника в итальянском клубе, посетил теннисный турнир серии «Мастерс» в Риме.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами визита шведского бомбардира, на которых он знакомится с инфраструктурой проведения Открытого чемпионата Италии по теннису.

«Мастерс» в Риме проходит параллельно с турниром категории WTA-1000. Соревнования проходят на грунтовом покрытии. Действующими чемпионами итальянского «тысячника» являются немецкий теннисист Александр Зверев и представительница Польши Ига Швёнтек.

Ибрагимович — бывший капитан и лучший бомбардир в истории сборной Швеции. По версии The Guardian, занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год.