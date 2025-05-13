Кузнецова предположила, из-за чего Джокович прекратил сотрудничество с Марреем

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о завершении сотрудничества британца Энди Маррея с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Новак Джокович и Энди Маррей завершили тренерское сотрудничество. Как жаль, очень было мило наблюдать за ними, но, видимо, Новак не добился тех результатов, которых ожидал», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В ноябре 2024-го стало известно, что в 2025 году Новак Джокович будет выступать на некоторых турнирах под руководством Энди Маррея. Изначально планировалось, что их сотрудничество продлится до Australian Open — 2025.