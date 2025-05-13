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На Открытом чемпионате Италии по теннису побит рекорд посещаемости

На Открытом чемпионате Италии по теннису побит рекорд посещаемости
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Теннисный турнир в Риме побил рекорд посещаемости за пять дней до окончания соревнований. На сегодняшний день, 13 мая, было продано 362 836 билетов. Об этом сообщает пресс-служба турнира в столице Италии.

В прошлом году на конец турнира было реализовано 358 606 билетов.

Ожидается, что в ближайшие дни, когда будут проведены матчи решающих стадий мужского и женского турниров в одиночном и парных разрядах, посещаемость будет расти.

«Мастерс» в Риме проходит параллельно с турниром категории WTA-1000. Соревнования проходят на грунтовом покрытии. Действующими чемпионами итальянского «тысячника» являются немецкий теннисист Александр Зверев и представительница Польши Ига Швёнтек.

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