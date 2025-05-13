Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев впервые в карьере проиграл Лоренцо Музетти

Даниил Медведев впервые в карьере проиграл Лоренцо Музетти
Комментарии

11-й номер рейтинга ATP Даниил Медведев впервые в карьере проиграл девятой ракетке мира итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти. Россиянин не смог выйти в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча с Музетти завершилась со счётом 5:7, 4:6. Счёт личных встреч стал 2-1 в пользу Даниила.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, из-за погодных условий матч был прерван при счёте 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти. После возобновления встречи итальянец с первого же розыгрыша реализовал матч-бол. «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

В 1/4 финала Музетти сыграет с победителем матча Артюр Фис — Александр Зверев.

Материалы по теме
Мирра и Диана рвутся в 1/4 финала Рима в паре! Медведев, Хачанов и Шнайдер проиграли. LIVE
Live
Мирра и Диана рвутся в 1/4 финала Рима в паре! Медведев, Хачанов и Шнайдер проиграли. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android