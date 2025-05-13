Даниил Медведев впервые в карьере проиграл Лоренцо Музетти
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11-й номер рейтинга ATP Даниил Медведев впервые в карьере проиграл девятой ракетке мира итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти. Россиянин не смог выйти в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча с Музетти завершилась со счётом 5:7, 4:6. Счёт личных встреч стал 2-1 в пользу Даниила.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
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|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Отметим, из-за погодных условий матч был прерван при счёте 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти. После возобновления встречи итальянец с первого же розыгрыша реализовал матч-бол. «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
В 1/4 финала Музетти сыграет с победителем матча Артюр Фис — Александр Зверев.
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