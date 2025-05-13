Даниил Медведев впервые в карьере проиграл Лоренцо Музетти

11-й номер рейтинга ATP Даниил Медведев впервые в карьере проиграл девятой ракетке мира итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти. Россиянин не смог выйти в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча с Музетти завершилась со счётом 5:7, 4:6. Счёт личных встреч стал 2-1 в пользу Даниила.

Отметим, из-за погодных условий матч был прерван при счёте 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти. После возобновления встречи итальянец с первого же розыгрыша реализовал матч-бол. «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

В 1/4 финала Музетти сыграет с победителем матча Артюр Фис — Александр Зверев.