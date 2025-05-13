Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, одолев Якуба Меншика

Польский теннисист бывшая шестая ракетка мира Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме (Испания). В матче 1/8 финала он одолел 21-ю ракетку мира из Чехии Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 7:6, 4:6, 7:6.

Матч продолжался 3 часа 1 минуту. За это время Хуркач выполнил 19 подач навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету Меншика 17 эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.