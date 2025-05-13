Музетти установил уникальное достижение среди итальянцев на грунтовых «Мастерсах»

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти стал первым итальянским теннисистом, вышедшим в четвертьфиналы трёх первых в сезоне «Мастерсов» на грунте с момента введения формата в 1990 году. Сегодня, 13 мая, он обыграл 11-й номер рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:4) в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме.

Лоренцо Музетти на грунтовых «Мастерсах» в сезоне-2025:

Монте-Карло. Финал: Музетти — Алькарас — 6:3, 1:6, 0:6;

Мадрид. Полуфинал: Музетти — Дрейпер — 3:6, 6:7(4:7);

Рим. Четвертьфинал: Музетти — Фис или Зверев?

В 1/4 финала турнира в Риме Музетти сыграет с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Александр Зверев (Германия).