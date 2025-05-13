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Ник Кирьос заявился на травяной турнир ATP-250 в Штутгарте

Ник Кирьос заявился на травяной турнир ATP-250 в Штутгарте
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос планирует выступить на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Австралиец внесён в заявочный лист участников турнира.

В Штутгарте также примут участие такие теннисисты, как вторая ракетка мира Александр Зверев из Германии, американец Тейлор Фриц (четвёртый в рейтинге ATP), другие представители США — Бен Шелтон, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо, канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов и другие известные игроки.

Турнир в Штутгарте пройдёт с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.

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