Музетти прокомментировал остановку игры с Медведевым на матчболе итальянца

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал остановку матча с 11-м номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым (7:5, 6:4) в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме из-за проливного дождя.

«Для меня это тоже было впервые, это была сложная и беспрецедентная ситуация. Я представлял себе этот момент сотни тысяч раз за последние несколько часов. С этим матчем было нелегко справиться впервые на корте, я начал с напряжения, но потом мне удалось расслабиться. Сервис работал очень хорошо, я очень счастлив и благодарю всех, кто остался до конца», — сказал итальянец в интервью на корте.

Игра была остановлена при счёте 7:5, 5:4 на матч-боле Музетти, который он сразу же реализовал после возобновления встречи.