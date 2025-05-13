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Музетти прокомментировал остановку игры с Медведевым на матчболе итальянца

Музетти прокомментировал остановку игры с Медведевым на матчболе итальянца
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал остановку матча с 11-м номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым (7:5, 6:4) в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме из-за проливного дождя.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Для меня это тоже было впервые, это была сложная и беспрецедентная ситуация. Я представлял себе этот момент сотни тысяч раз за последние несколько часов. С этим матчем было нелегко справиться впервые на корте, я начал с напряжения, но потом мне удалось расслабиться. Сервис работал очень хорошо, я очень счастлив и благодарю всех, кто остался до конца», — сказал итальянец в интервью на корте.

Игра была остановлена при счёте 7:5, 5:4 на матч-боле Музетти, который он сразу же реализовал после возобновления встречи.

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