Ибрагимович — о Синнере: он доказал, что является чемпионом

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, занимающий должность советника в итальянском клубе, высказался о первой ракетке мира Яннике Синнере.

«Синнер очень хорош. Он доказал, что является чемпионом, теперь он должен показать последовательность. Сегодня мы здесь, чтобы поддержать его, завтра он поддержит нас», — сказал Ибрагимович перед игрой Синнера.

Златан Ибрагимович — бывший капитан и лучший бомбардир в истории сборной Швеции. По версии The Guardian, он занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. На «Мастерсе» в Риме он посетил матч Янника Синнера с аргентинцем Франсиско Серундоло.