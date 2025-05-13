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Лоренцо Музетти после матча с Медведевым снялся с парного разряда «Мастерса» в Риме

Лоренцо Музетти после матча с Медведевым снялся с парного разряда «Мастерса» в Риме
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти из-за травмы правой руки снялся с матча парного разряда на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Сегодня, 13 мая, он в паре с соотечественником Лоренцо Сонего должен был выйти на корт против дуэта Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) в матче второго круга.

Ранее Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Риме в одиночном разряде, обыграв 11-й номер рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:4). В 1/4 финала он сыграет с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Александр Зверев (Германия).

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