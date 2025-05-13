Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Хуберт Хуркач прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Польский теннисист бывшая шестая ракетка мира Хуберт Хуркач прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме (Испания). В матче 1/8 финала он одолел 21-ю ракетку мира из Чехии Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 7:6, 4:6, 7:6.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 15:00 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 5 		6 6 5
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

«Это многое значит. Не знаю, что сказать. Это была битва. Якуб — сумасшедший игрок, он уже добился такого успеха, обыграв Джоковича в финале «Мастерса». Это действительно невероятно. За пределами корта он классный парень. Мы рады, что появляется новое поколение. Они хорошо играют, с ними всегда сложно. Просто рад, что смог пройти его», — сказал Хуркач в интервью на корте.

Турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

Материалы по теме
Джокович внезапно убрал Маррея из своей команды. Новак решил завязывать с теннисом?
Джокович внезапно убрал Маррея из своей команды. Новак решил завязывать с теннисом?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android