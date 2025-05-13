Польский теннисист бывшая шестая ракетка мира Хуберт Хуркач прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме (Испания). В матче 1/8 финала он одолел 21-ю ракетку мира из Чехии Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 7:6, 4:6, 7:6.
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«Это многое значит. Не знаю, что сказать. Это была битва. Якуб — сумасшедший игрок, он уже добился такого успеха, обыграв Джоковича в финале «Мастерса». Это действительно невероятно. За пределами корта он классный парень. Мы рады, что появляется новое поколение. Они хорошо играют, с ними всегда сложно. Просто рад, что смог пройти его», — сказал Хуркач в интервью на корте.
Турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.
- 13 мая 2025
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