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Дрейпер поделился ожиданиями от предстоящего матча с Алькарасом в Риме

Дрейпер поделился ожиданиями от предстоящего матча с Алькарасом в Риме
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Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер высказался о предстоящем матче с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в 1/4 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме.

«Я очень уважаю его. Знаю, чего он добьётся. Его будет действительно сложно обойти. Я чувствую себя сильным. Доволен своей игрой. Надеюсь, что смогу показать хороший теннис», — приводит слова Дрейпера пресс-служба ATP.

Напомним, «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В этом сезоне Дрейпер уже обыграл Алькараса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

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