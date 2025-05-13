«Обидно». Хачанов прокомментировал поражение от Алькараса в Риме

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал поражение третьему номеру рейтинга ATP Карлосу Алькарасу в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Счёт — 6:3, 3:6, 7:5 в пользу испанца.
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|3
|7
— Карен, из этого матча можно вынести позитив?
— На самом деле 100% позитив есть, и его много, не всегда позитив зависит только от результата. Я уже не раз говорил, что если у тебя позитивные эмоции зависят только от победы или поражения, то так можно немножко и с ума сойти, и в депрессию впасть.
Честно говоря, конечно же, всегда обидно, когда были шансы, когда ты мог победить, мог обыграть такого соперника. Но при этом отдаю себе отчёт, что я сделал всё, что было возможно. Всё решалось реально в каких-то мелочах и нюансах, наверное, в этих нюансах и надо сейчас больше с командой разобраться: мог ли я вообще что-то сделать лучше, чтобы всё-таки выиграть этот матч, — сказал Хачанов в эфире «Больше!».
В 1/4 финала соревнований в Италии Карлос Алькарас сыграет с Джеком Дрейпером (Великобритания).
- 13 мая 2025
-
23:19
-
23:05
-
22:56
-
22:53
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:47
-
21:47
-
21:35
-
21:32
-
21:20
-
21:09
-
20:47
-
20:45
-
20:32
-
20:01
-
19:53
-
19:46
-
19:08
-
18:59
-
18:58
-
18:46
-
18:41
-
18:31
-
17:55
-
17:55
-
17:42
-
17:35
-
17:00
-
16:56
-
16:49