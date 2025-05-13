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Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В матче 1/8 финала они обыграли дуэт Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Джулиана Олмос (Мексика) со счётом 6:4, 6:2.

Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2025, суббота. 18:40 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
Л. Носкова К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер два раза подали навылет, допустили столько же двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету их соперниц один эйс, столько же двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале парного турнира в Риме Андреева и Шнайдер встретятся с дуэтом Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Сетка парного турнира в Риме
Календарь парного турнира в Риме
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