Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В матче 1/8 финала они обыграли дуэт Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Джулиана Олмос (Мексика) со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер два раза подали навылет, допустили столько же двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету их соперниц один эйс, столько же двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале парного турнира в Риме Андреева и Шнайдер встретятся с дуэтом Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).