Армони Тан раскритиковала «Ролан Гаррос» за непредоставление уайлд-кард в квалификацию

244-я ракетка мира французская теннисистка Армони Тан выступила с критикой в адрес организаторов «Ролан Гаррос» — 2025 за непредоставление ей уайлд-кард в квалификацию.

«Горький привкус, чувство несправедливости по отношению к решению федерации не предоставлять мне уайлд-кард, особенно после всех усилий последних месяцев и хороших результатов, которые были ключевыми для надежды на получение уайлд-кард. На этой неделе я на 244-м месте в мире, опережая девять игроков, получивших уайлд-кард для квалификации. И всё же… ничего. Да, мне 27 лет. Да, я больше не «молодая надежда». Но теперь у меня есть я. Собираюсь двигаться дальше, продолжаю улыбаться и возвращаюсь на корт», — написала Тан на своей странице в соцсетях.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025 начнутся 25 мая и завершатся 8 июня.