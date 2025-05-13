Янник Синнер обыграл Франсиско Серундоло и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продолжает поход за титулом турнира категории «Мастерс» в Риме после трёхмесячной дисквалификации. В 1/8 финала он обыграл 18-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время итальянец выполнил два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. Его соперник два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.