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Александр Зверев уверенно обыграл Артюра Фиса в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Александр Зверев уверенно обыграл Артюра Фиса в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В 1/8 финала он обыграл представителя Франции 14-ю ракетку мира Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 21:00 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		1
7 7 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Зверев восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фиса один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Напомним, турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.

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