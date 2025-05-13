Александр Зверев уверенно обыграл Артюра Фиса в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В 1/8 финала он обыграл представителя Франции 14-ю ракетку мира Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Зверев восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фиса один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Напомним, турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.