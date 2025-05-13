Хачанов: я заставлял Алькараса выгрызать розыгрыши. В один момент он подустал

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов высказался о матче с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом в рамках 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу испанца.
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— После матча Алькарас сказал, что он боролся с твоим высоким ритмом. Понимаешь, о чём он?
— Да, конечно. Высокий ритм — это и есть как раз интенсивность в ударах, интенсивность в самих розыгрышах. Как раз я его заставлял выгрызать эти розыгрыши, так же, в принципе, как и он меня. В этом плане, наверное, есть схожесть именно в интенсивности и в энергии у наших ударов, понятное дело, дальше уже техника и всё остальное, вариативность отличается. При этом задача — просто заставить друг друга устать на корте, я точно видел, что в один момент он подустал, это радует, — сказал Хачанов в эфире «Больше!».
- 13 мая 2025
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