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Хачанов: я заставлял Алькараса выгрызать розыгрыши. В один момент он подустал

Хачанов: я заставлял Алькараса выгрызать розыгрыши. В один момент он подустал
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов высказался о матче с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом в рамках 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу испанца.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		3 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— После матча Алькарас сказал, что он боролся с твоим высоким ритмом. Понимаешь, о чём он?
— Да, конечно. Высокий ритм — это и есть как раз интенсивность в ударах, интенсивность в самих розыгрышах. Как раз я его заставлял выгрызать эти розыгрыши, так же, в принципе, как и он меня. В этом плане, наверное, есть схожесть именно в интенсивности и в энергии у наших ударов, понятное дело, дальше уже техника и всё остальное, вариативность отличается. При этом задача — просто заставить друг друга устать на корте, я точно видел, что в один момент он подустал, это радует, — сказал Хачанов в эфире «Больше!».

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