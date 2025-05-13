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Синнер стал вторым итальянцем с 2000 года, вышедшим более одного раза в 1/4 финала в Риме

Синнер стал вторым итальянцем с 2000 года, вышедшим более одного раза в 1/4 финала в Риме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер стал вторым итальянским теннисистом с 2000 года, более одного раза доходившим до четвертьфинала «Мастерса» в Риме. Сегодня, 13 мая, он обыграл 18-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло (7:6, 6:3) в четвёртом круге турнира в Риме.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 20:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Ранее Филиппо Воландри дважды становился четвертьфиналистом «Мастерса» в Риме (2003, 2007).

Соперником Синнера в 1/4 финала станет победитель встречи четвёртого круга между испанским теннисистом Хауме Мунаром и норвежцем Каспером Руудом.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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