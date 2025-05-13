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«В любом случае чувствую, что мне повезло». Синнер — после победы над Серундоло

«В любом случае чувствую, что мне повезло». Синнер — после победы над Серундоло
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 18-м номером рейтинга ATP аргентинцем Франсиско Серундоло (7:6 (7:2), 6:3) в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 20:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

— Как ты себя чувствуешь физически?
— Посмотрим, когда приду в себя. Я знаю, что вечер для меня будет долгим. Мне нужно многое сделать. Пытаюсь восстановиться наилучшим образом. Но именно так, как я и сказал… Мне это нужно. Рад вернуться. Я отсутствовал три месяца. В любом случае чувствую, что мне повезло оказаться здесь. Мне очень повезло. А дальше посмотрим. Что будет, то будет, — сказал итальянец на корте.

Соперником Синнера в 1/4 финала станет победитель встречи четвёртого круга между испанским теннисистом Хауме Мунаром и норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, Синнер проводит в Риме свой первый турнир после трёхмесячной дисквалификации из-за употребления допинга.

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