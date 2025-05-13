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Янник Синнер оценил свою игровую форму после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Янник Синнер оценил свою игровую форму после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 18-м номером рейтинга ATP аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 20:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Он очень сильный соперник. Очевидно, это было большое испытание для меня. Особенно сейчас, когда я пытаюсь привыкнуть к такому количеству сложных моментов на корте. В первом сете у меня был брейк. Затем, когда он нанёс мне ответный брейк, я старался оставаться на месте и выигрывать каждое очко. Я знал, что при счёте 5:1 мне нужно быть очень осторожным. Всё может быстро измениться. Я очень счастлив. Чувствую, что повышаю свой уровень. В игровом плане я почувствовал себя немного лучше. Рад, счастлив. Это был очень долгий день. Зрители очень помогли мне сегодня», — сказал Синнер после матча.

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