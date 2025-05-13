Янник Синнер оценил свою игровую форму после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 18-м номером рейтинга ATP аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
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«Он очень сильный соперник. Очевидно, это было большое испытание для меня. Особенно сейчас, когда я пытаюсь привыкнуть к такому количеству сложных моментов на корте. В первом сете у меня был брейк. Затем, когда он нанёс мне ответный брейк, я старался оставаться на месте и выигрывать каждое очко. Я знал, что при счёте 5:1 мне нужно быть очень осторожным. Всё может быстро измениться. Я очень счастлив. Чувствую, что повышаю свой уровень. В игровом плане я почувствовал себя немного лучше. Рад, счастлив. Это был очень долгий день. Зрители очень помогли мне сегодня», — сказал Синнер после матча.
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