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Синнер стал 3-м самым молодым теннисистом, победившим два сезона подряд в 10 первых матчах

Синнер стал 3-м самым молодым теннисистом, победившим два сезона подряд в 10 первых матчах
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал третьим самым молодым теннисистом Открытой эры, выигравшим 10 матчей уровня ATP кряду на старте двух сезонов подряд.

Сегодня, 13 мая, Синнер обыграл 18-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло (7:6, 6:3) в четвёртом круге турнира в Риме, одержав 10-ю победу подряд со старта сезона-2025.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 20:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Самые молодые теннисисты, выигравшие свои первые 10 матчей уровня ATP в двух сезонах подряд:

  1. Джим Курье, США (1992-1993).
  2. Роджер Федерер, Швейцария (2004-2005).
  3. Янник Синнер, Италия (2024-2025).

Соперником Синнера в 1/4 финала станет победитель встречи четвёртого круга между испанским теннисистом Хауме Мунаром и норвежцем Каспером Руудом.

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