Александр Зверев установил уникальное достижение среди игроков, рождённых в 1990-х
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 100-й четвертьфинал в карьере. Он стал первым игроком, рождённым в 1990-х, с подобным достижением.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 21:00 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
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Александр Зверев
А. Зверев
Сегодня, 13 мая, Зверев уверенно вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В 1/8 финала он в двух сетах обыграл представителя Франции 14-ю ракетку мира Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.
Далее немецкий теннисист сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, которому уступает 1-2 по личным встречам. Напомним, турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.
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