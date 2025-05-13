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Александр Зверев установил уникальное достижение среди игроков, рождённых в 1990-х

Александр Зверев установил уникальное достижение среди игроков, рождённых в 1990-х
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 100-й четвертьфинал в карьере. Он стал первым игроком, рождённым в 1990-х, с подобным достижением.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 21:00 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		1
7 7 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Сегодня, 13 мая, Зверев уверенно вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В 1/8 финала он в двух сетах обыграл представителя Франции 14-ю ракетку мира Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

Далее немецкий теннисист сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, которому уступает 1-2 по личным встречам. Напомним, турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.

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