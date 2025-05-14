Эмма Радукану перед «Ролан Гаррос» выступит на турнире WTA-500 в Страсбурге

Чемпионка US Open — 2021 49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану заявилась на грунтовый турнир категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), который пройдёт с 18 по 24 мая, в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025. 22-летняя спортсменка впервые примет участие в этих соревнованиях.

«Добро пожаловать в Страсбург, Эмма!

Новая победительница турнира «Большого шлема» выйдет на грунтовые корты Страсбурга: Эмма Радукану!» — написано в сообщении пресс-службы французского турнира.

Ранее стало известно, что в Страсбурге сыграет чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.