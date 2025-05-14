Карен Хачанов опубликовал пост после поражения от Карлоса Алькараса в Риме

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов опубликовал пост после поражения от третьего номера рейтинга ATP Карлоса Алькараса в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу испанца.

«В целом сегодня я доволен своей игрой, результативностью и боевым настроением, хотя и не одержал победу. Поздравляю Карлоса с отличной битвой! Наши матчи всегда захватывающие! Огромное спасибо итальянским болельщикам за невероятную атмосферу и поддержку», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

В 1/4 финала турнира в Риме Карлос Алькарас сыграет с пятой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.