Янник Синнер повторил достижение Борга и Коннорса в ранге первой ракетки мира

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер сыграл наименьшее количество матчей, чтобы одержать 50 побед в качестве первой ракетки мира с момента первой публикации рейтинга ATP в 1973 году.
Во вторник, 13 мая, Синнер провёл 53-ю игру в ранге первой ракетки мира, победив аргентинца Франсиско Серундоло (7:6 (7:2), 6:3) в четвёртом круге «Мастерса» в Риме.
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Таким образом, Синнер повторил достижения шведа Бьорна Борга и американца Джимми Коннорса, которые затратили такое же количество матчей в ранге первой ракетки мира для того, чтобы одержать 50 побед.
Теннисисты, затратившие наименьшее количество матчей для 50 побед в ранге первой ракетки мира:
1. Янник Синнер (Италия) — 53 матча
1. Бьорн Борг (швеция) — 53
1. Джимми Коннорс (США) — 53
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 54
5. Рафаэль Надаль (Испания) — 56
Соперником Синнера в 1/4 финала станет победитель встречи четвёртого круга между испанским теннисистом Хауме Мунаром и норвежцем Каспером Руудом.
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