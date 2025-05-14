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Синнер: очень доволен своим первым турниром после возвращения

Синнер: очень доволен своим первым турниром после возвращения
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал своё выступление на текущем турнире категории «Мастерс» в Риме.

«Четвертьфинал — отличный результат, не так ли? Возвращаясь, я ставил цель понять, что сейчас происходит в туре. Это именно то, что мне нужно, — снова найти свой ритм, обрести эмоциональные силы и всё остальное. Да, сегодня был отличный матч. Очевидно, я очень рад, что смогу сыграть здесь ещё раз. Давайте посмотрим, что будет дальше. Завтра выходной, постараюсь восстановиться как можно лучше и буду готовиться к следующему турниру. Я очень доволен своим первым турниром после возвращения», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Во вторник, 13 мая, Синнер одержал победу над 18-м номером рейтинга ATP аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

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