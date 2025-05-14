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Медведев — о поражении от Музетти: не всегда в теннисе побеждает лучший, поэтому обидно

Медведев — о поражении от Музетти: не всегда в теннисе побеждает лучший, поэтому обидно
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11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев высказался о погодных условиях во время матча 1/8 финала турнира категории «Мастерс» с девятой ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Расскажи о последнем гейме до и после остановки игры. Вы там продолжали играть, хотя лил сильный дождь.
— На самом деле, сильный дождь пошёл ещё, может быть, где-то при счёте по 15:15. Я видел, что он не хочет продолжать. Он, наверное, хотел постараться завершить матч до дождя, а подавать в дождь тяжелее, поэтому я такой: окей, давай попробуем. И в итоге он выиграл это очко на по 30, почти подал двойную, потому что дождь в глаза льёт. Я не хотел останавливаться, но там уже сильный дождь пошёл, поэтому обидно, что это очко по 30 не взял. Но вообще матч обидный, потому что он с одной стороны близкий, с другой стороны он [Музетти], я считаю, всё равно был лучше, но как бы не всегда в теннисе и в спорте побеждает лучший, поэтому обидно. И то, что была эта остановка, ещё обиднее, потому что веришь в камбэк как спортсмен, веришь, что одно очко может решить исход матч, и в итоге это очко я проиграл, поэтому ещё обиднее, мне бы не было так обидно, если бы я проиграл этот матч полностью сразу, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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