Даниил Медведев рассказал, чем занимался во время паузы из-за дождя на матчболе Музетти

11-й номер рейтинга ATP Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с прерыванием матча с девятой ракеткой мира Лоренцо Музетти (5:7, 4:6) перед матчболом у итальянского теннисиста в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме.
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— Вернуться на корт спустя столько времени, чтобы доиграть матчбол, это, наверное, было очень странно? Как ты к этому готовился?
— Да, нас ещё переносили. Сначала там одно время назвали, потом ещё на полчаса сдвинули, и ещё полчаса, ещё полчаса. Я разминался физически. Не знаю, что делал Лоренцо, но, думаю, тоже самое. Один раз мы уже почти начали выходить на корт, а там вроде даже, как я слышал, град пошёл. Поэтому просто разминались физически, старался всё равно настраиваться, потому что, как я говорю, одно очко может решить исход поединка, счёт был близкий, не получилось, — сказал Медведев в эфире «Больше!»
Игра была остановлена из-за проливного дождя при счёте 7:5, 5:4 на матч-боле Музетти, который он сразу же реализовал после возобновления встречи.
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