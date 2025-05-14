«Топ-игрок и красава!» Медведев — о Музетти, которому проиграл в Риме

11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев оценил форму девятой ракеткой мира итальянца Лоренцо Музетти, которому уступил в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме — 5:7, 4:6.

— Музетти сейчас в лучшей форме в своей жизни, что главное ты заметил в его игре? Чем он отличается от того, каким был раньше?

— Он очень хорошо играет на грунте, я считаю, что он всегда хорошо выступал на грунте. Вопрос в том, почему он раньше не выходил в финалы «Мастерсов» на этом покрытии? Но я с ним раньше не встречался, поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос. А сейчас это топ-игрок, он выступил в финале [Монте-Карло], полуфинал с Дрейпером — это был близкий матч, и здесь он в четвертьфинале. Скажем так, на харде я чувствую, что знаю, что могу ему противопоставить, чтобы ему было неудобно.

На грунте я этого не могу, поэтому стараюсь играть с какими-то другими вещами, но в итоге это складывается в том, что во всём матче у меня будет чуть больше моментов, где я, скажем так, просяду, а он — нет. Поэтому топ-игрок и красава! — сказал Медведев в эфире «Больше!».

В 1/4 финала «Мастерса» в Риме Музетти сыграет со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.