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Медведев — о болельщиках в Риме: были люди, которые кричали оскорбления

Медведев — о болельщиках в Риме: были люди, которые кричали оскорбления
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11-й номер рейтинга ATP Даниил Медведев высказался о поведении болельщиков во время матча с девятой ракеткой мира Лоренцо Музетти (5:7, 4:6) в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Было ясно, что публика будет болеть за Музетти. В этом плане всё прошло как обычно, или сегодня было особенно раздражающе?
— Если честно, наоборот, даже выходя на корт, я чувствовал, что меня нормально поддерживали. Но, как и во всех других матчах, даже не с итальянцами, были на первом ряду какие-то люди, которые кричали оскорбления и всё такое. Я немножко на это, скажем так, отреагировал в какие-то моменты. А так, наоборот, я считаю, что была действительно хорошая атмосфера. Я играл в обстановках, в которых тебя намного больше стараются вывести из себя. Тут всё было нормально, кроме некоторых каких-то людей, но стадион там сколько-то тысяч, а это 10 человек, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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