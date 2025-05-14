Томми Пол вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, победив де Минора

12-я ракетка мира американец Томми Пол вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме. В матче 1/8 финала теннисист обыграл восьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Пол не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету де Минора один эйс, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/4 финала Пол сыграет с Хубертом Хуркачем. Напомним, «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.