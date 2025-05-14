Томми Пол вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, победив де Минора
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12-я ракетка мира американец Томми Пол вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме. В матче 1/8 финала теннисист обыграл восьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 23:05 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Пол не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету де Минора один эйс, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
В 1/4 финала Пол сыграет с Хубертом Хуркачем. Напомним, «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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