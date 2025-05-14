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«Могло быть лучше». Медведев — о готовности к «Ролан Гаррос» — 2025

«Могло быть лучше». Медведев — о готовности к «Ролан Гаррос» — 2025
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11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей форме в преддверии старта Открытого чемпионата Франции — 2025.

«С одной стороны, я проигрываю топ-игрокам. Кто его знает, может, Лоренцо [Музетти] опять выйдет в финал или выиграет турнир. Рууд в Мадриде выиграл. Но, с другой стороны, если хочешь хорошо сыграть на «Ролан Гаррос», в третьем-четвёртом круге кто-то из таких людей может тебе попасться, поэтому никакого, скажем так, секрета нет. Нужно продолжать тренироваться, стараться играть ещё лучше. Всё не так плохо, но могло быть лучше», — сказал Медведев в эфире «Больше!»

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025 начнутся 25 мая и завершатся 8 июня.

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