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«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 13 мая: как сыграл Медведев, Синнер, Алькарас, Зверев, Хачанов. Один матч перенесён

«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 13 мая
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Во вторник, 13 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/4 финала. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Четвёртый круг. Результаты 13 мая:

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Корентен Муте (Франция) — 1:6, 6:4, 6:3.
Карен Хачанов (Россия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 1:6, 6:4, 6:3.
Хуберт Хуркач (Польша, 30) — Якуб Меншик (Чехия, 20) — 7:6, 4:6, 7:6.
Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Даниил Медведев (Россия, 10) — 7:5, 6:4.
Янник Синнер (Италия, 1) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 17) — 7:6, 6:3.
Артюр Фис (Франция, 13) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:7, 1:6.
Томми Пол (США, 13) — Алекс де Минор (Австралия, 7) — 7:5, 6:3.
Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — перенесён.

Отметим, матч между Мунаром и Руудом был перенесён на среду. Начало — ориентировочно в 15:00 мск.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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